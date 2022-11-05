فيديو| جنون كأس العالم.. طفل أعمى يستعين بطريقة "برايل" من أجل ميسي!

هوس المونديال يجتاج بلاد الشمس

هوس كأس العالم يجتاح الأرجنتين، إلى الدرجة التي جعلت طفلًا أرجنتينيًا كفيفًا يقوم بعمل ألبوم خاص بلاعبي التانجو على طريقة "برايل".

الألبوم الشبيه بالألبومات الاحترافية للعبة أتى عن طريق جمع صور لاعبي الأرجنتين كما يقول الطفل بناء على مساعدات والده، ثم لصقها بالسيليكون واستخدام طريقة "برايل" لعمل بيانات الألبوم كي يتمكن المكفوفون من قراءة التفاصيل.

الطفل يقول في الفيديو المصور الذي أعلن فيه عن إطلاق الألبوم: "مع اقتراب كأس العالم 2022 في قطر، أطلق ألبومي الخاص بطريقة برايل".

وطبع الطفل صور الألبوم واحدة واحدة مع رقم كل لاعب من منتخب الأرجنتين واسمه، واصفًا قائد التانجو ليونيل ميسي بأهم اللاعبين العظماء على الإطلاق في كرة القدم.

الأرجنتين لا تتوقف بكافة أطيافها عن انتظار كأس العالم، جنون المونديال يجتاح بلاد الشمس، وكل شيء رهن إشارة هذا الجيل وقائده ليونيل ميسي، فإذا حقق التانجو اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1986، فإن مستوى الفرحة ينتظر أن يكون هستيريًا بحق!.