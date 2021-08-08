جنون جماهير برشلونة.. دعوى قضائية لوقف رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان!

عشق البرغوث بلا حدود..

أقدم الناشط السياسي الفرنسي والمحامي خوان برانكو على خطوة قضائية من أجل إيقاف انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وتشير أغلب التقارير الفرنسية إلى أن الاتفاق بين ميسي وباريس قد تم، وأنها مسألة ساعات وسيتم الإعلان عن انتقال البرغوث رسميًا إلى بي آس جي.

لكن برانكو قرر أن يحاول إيقاف هذه العملية، حيث رفع دعوى قضائية ضد باريس باعتباره يخالف قوانين اللعب المالي النظيف المطبقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقًا للمحامي الفرنسي، فإن سجلات باريس في اللعب المالي النظيف أسوأ من سجلات برشلونة، ولا يمكنهم التعاقد مع ميسي من دون التلاعب بها.

رحيل ميسي .. وقضى برشلونة على آخر ما تبقى من جيله الذهبي!

الدعوى وصلت بالفعل إلى القضاء الفرنسي، وسيكون لها تأثير إن تم الحكم فيها قبل توقيع ميسي على عقود انتقاله إلى باريس، خلاف ذلك، سيطول الأمر ولن يجد جديد.

وأشارت الدعوى إلى أن الصفقات الجديدة التي عقدها باريس هذا الصيف بجانب وجود لاعبين من أصحاب الرواتب المرتفعة كنيمار ومبابي، تؤكد جميعها وجود تمويل من خارج كرة القدم للنادي بما يتنافى مع القوانين.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم أشرف حكيمي من إنتر نظير 70 مليون يورو إلى جانب الثلاثي جورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما مجانًا.

نيمار يتقاضى 35 مليون يورو سنويًا، ومبابي حوالي 30 مليون يورو، فيما يتوقع أن يجني ميسي 45 مليون يورو.