جنون تشجيع التانجو في بنجلاديش .. فقد أطرافه الأربعة بسبب علم الأرجنتين

الفتى البنجلاديشي أصبح حديث الإعلام الأرجنتيني

يعد منتخب الأرجنتين من الفرق التي تحظى بشعبية ضخمة ليس فقط على مستوى أمريكا اللاتينية، ولكن العالم أجمع، وخصيصاً بنجلاديش.

ويملك التانجو الملايين من المشجعين في البلد الآسيوي الذي اختار سكانه مناصرته بسبب العداء مع إنجلترا في الماضي التي كانت تحتل بنجلاديش.

وأحد هؤلاء المشجعين على التحديد يملك قصة خاص، وهو أبدول موتين، الشاب الذي فقد ذراعيه وقدميه في 2014 بسبب حادث مؤسف لتشجيع زملاء ليونيل ميسي.

وبحسب أبدول في حوار مع "eldestape"، كان المشجع الشاب يعلق علماً للأرجنتين على واجهة المحل الخاص به ليتعرض للصعق ويسقط فاقداً الوعي، وتتعرض أطرافه للتحطم ويضطر لبترها جميعاً بسبب تعرضها للتلوث بعد الحادثة الأليمة.

Abdul Motin, un hombre de Bangladesh 🇧🇩, perdió sus brazos y sus piernas tratando de colgar una bandera argentina de un poste de alta tensión ⚡ durante la Copa del Mundo 2014.



Via @ARG_soccernews pic.twitter.com/r3UCi8TJcO — Juan Manuel D'Angelo (@futboltrotters) November 15, 2022

ورغم مُصابه، ولكن أبدول استمر في تشجيع الألبيسيليستي، وأصبح مشهوراً في الإعلام الأرجنتيني الذي تعرف على قصته ونشرها في بلاده، ليحقق رغبة أبدول بأن يعرف جمهور الفريق الذي يحبه حجم التضحية التي قدمها له.