جنون بيلسا مستمر.. المدير الفني للأوروجواي يستعين بلاعب من الهواة قبل كوبا أمريكا!

قرار مجنون من بيلسا...

كشف وسائل إعلام في أوروجواي، فإن مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قرر الاستعانة بأحد لاعبي الهواة وضمه للمنتخب الأول قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

ويستعد منتخب أوروجواي، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، الصيف الحالي، إذ يلعب في المجموعة الثالثة، برفقة الولايات المتحدة الامريكية، بنما وبالإضافة إلى منتخب بوليفيا.

وبحسب التقرير الذي ذكره موقع " tntsports" فإن بيلسا، قرر الاستعانة بالمهاجم والتر دومينيجيز، الذي يلعب في قسم الهواة، لمواجهة منتخب كوستاريكا الودية، قبل انطلاق كوبا أمريكا.

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ونجح مهاجم فريق يوفنتود سوريانو، في تسجيل 57 هدفًا، خلال 39 مباراة في دوريات الهواة، ومن المنتظر أن يحصل على فرصته الاحترافية الأولى مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي، سيلعب امام كوستاريكا في مباراة ودية يوم 31 مايو الحالي، ثم ودية أخرى أمام المكسيك يوم 5 يونيو، قبل المباراة الرسمية الأولى أمام بنما في كوبا أمريكا يوم 24 يونيو.