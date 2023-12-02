جنون الشهرة يجتاح العالم .. الكشف عن سر الأصوات الجنسية في قرعة يورو 2024!

كارثة وقعت في قرعة كأس الأمم الأوروبية.

شهدت قرعة دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية 2024 كارثة تم بثها عبر شاشات التلفاز في غالبية أنحاء العالم بعد أن ظهرت أصوات جنسية أثناء إجراء القرعة.

الحادثة جاءت أثناء سحب فرق المستوى الثالث والرابع، وناضل جميع من في قاعة القرعة من أجل عدم الضحك والظهور بشكل إحترافي لكن بعضهم فشل في ذلك.

ليخرج بعد ذلك أحد أصحاب المحتوى عبر موقع "يوتيوب"، ويتحمل مسؤولية الواقعة التي سرقت الانتباه من نتائج القرعة.

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الشخص المتسبب في تلك الواقعة دعاها بالمقلب، ويعتبر أن ما قام به مجرد دعابة ليس إلا، ولا تعد تلك هي الأزمة الأولى التي يتسبب فيها في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

حيث سبق أن تسبب في واقعة مماثلة خلال مواجهة لليفربول أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر تغطية "بي بي سي"، كما اقتحم احتفالات منتخب جنوب إفريقيا بنهائي كأس العالم للرجبي في أكتوبر الماضي.