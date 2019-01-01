جنوب إفريقيا يضرب موعدًا أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا

جنوب إفريقيا سيواجه مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا

ضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدًا أمام نظيره المصري، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالبطولة المقامة في مصر حاليًا.

المنتخب المصري صعد متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الانتصار في الثلاث مباريات، ليتأهل عن مجموعته.

وبعد صعود منتخب جنوب إفريقيا محتلًا المركز الثاني بالمجموعة الثانية، سيواجه نظيره المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

أما عن المواجهة الثانية، ستجمع بين كوت ديفوار المتصدر للمجموعة الثانية، وغانا صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

منتخب مصر حقق الفوز على مالي بهدف دون رد، ثم الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الانتصار أخيرًا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى منتخب مصر للصعود إلى المباراة النهائية، من أجل حجز مقعدًا في أوليمبياد طوكيو 2020، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأوليمبياد.