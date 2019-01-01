جندوزي: كنت نائماً عندما تم استدعائي لقائمة فرنسا

لاعب أرسنال الشاب حل بديلاً لبوجبا في قائمة الديوك الفرنسية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماتيو جندوزي لاعب أرسنال الإنجليزي، أنه كان يأخذ قيلولة الظهر، عندما علم بانضمامه إلى قائمة منتخب بلاده فرنسا، للمرة الأولى.

وقرر ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي استدعاء اللاعب الشاب، بدلاً من المصاب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال صاحب الـ 20 عاماً، في تصريحات صحفية: "كنت نائمًا في غفوة بعد الظهر، وطرق أحدهم الباب ولكني لم أسمعه، وفوجئت بعدها بالمدرب سيلفان ريبول يتصل بي وأخبرني أنه من كان على الباب، فذهبت إلى رؤيته مباشرة".

وواصل: "أخبرني المدرب عندما رأيته أنه معجب بي حقاً ويجب عليا الذهاب، استغربت من الحديث وأخبرته إلى أين، قال إلى الفريق".

ماتيو جندوزي بديلًا لبوجبا المصاب في قائمة فرنسا

وتابع: "لقد شعرت بفرحة عارمة، ولكني لم أصدق أنا كنت نائمًا منذ 10 دقائق اعتقدت أنني ما زلت أحلم، إنه أمر غير عادي أعتقد أي لاعب يريد أن يكون مع هذه التشكيلة".

ومثل جندوزي منتخب الديوك، في الأعمار السنية المختلفة وكان آخرها منتخب تحت 21 عاماً، الذي خسر أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2019 في إيطاليا.