جناح مانشستر يونايتد ينفي تعرضه للإغماء
التعليقات()
Getty Images
نفى دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد والمنتخب الويلزي تعرضه للإغماء خلال مباراة المنتخب ضد كرواتيا.
وقال جيمس لسكاي سبورتس عقب المباراة:"أنا بخير، لقد أصابني هذا الالتحام في رأسي، ولكني لم أتعرض للإغماء".
وأضاف:"كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لقد بدأنا بشكل جيد ولكننا تلقينا الهدف لاحقاً".
وأوضح:"عودتنا وتسجيلنا أظهر شخصيتنا، كان هناك بعض التدخلات العنيفة ولكنها متوقعة في تلك المباريات".
وتابع:"لقد أظهرنا مدى قوة فريقنا، الأمر كان يتوقف على العودة".
يذكر أن مباراة ويلز ضد كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، قد انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات يورو 2020.