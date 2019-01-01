جناح مانشستر يونايتد ينفي تعرضه للإغماء

جيمس بخير وفقاً لما قاله عقب المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد والمنتخب الويلزي تعرضه للإغماء خلال مباراة المنتخب ضد كرواتيا.

وقال جيمس لسكاي سبورتس عقب المباراة:"أنا بخير، لقد أصابني هذا الالتحام في رأسي، ولكني لم أتعرض للإغماء".

وأضاف:"كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لقد بدأنا بشكل جيد ولكننا تلقينا الهدف لاحقاً".

وأوضح:"عودتنا وتسجيلنا أظهر شخصيتنا، كان هناك بعض التدخلات العنيفة ولكنها متوقعة في تلك المباريات".

وتابع:"لقد أظهرنا مدى قوة فريقنا، الأمر كان يتوقف على العودة".

يذكر أن مباراة ويلز ضد كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، قد انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات يورو 2020.