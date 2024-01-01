جناح فرنسي مهاري .. الهلال يهدد بخطف "بديل نيمار" من مارسيليا

البحث مستمر في الهلال عن "بديل" نيمار

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دخل نادي الهلال السعودي، في منافسة شرسة مع العملاق الفرنسي مارسيليا، على إحدى الصفقات "المحتملة"، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "le10sport"، عن رغبة قوية من نادي مارسيليا، في التعاقد مع الجناح الفرنسي دينيس بوانجا، من فريق لوس أنجلوس الأمريكي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة أشارت مساء اليوم الإثنين، إلى أن انتقال بوانجا للعملاق الفرنسي، أصبح مهددًا بقوة؛ بعد دخول الهلال في الصفقة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت أن الزعيم الهلالي، استطلع إمكانية التعاقد مع الجناح الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة؛ لتعويض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "المصاب"، والذي سيغيب عن الفريق الأزرق، حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن دينيس بوانجا، مثّل العديد من الأندية الفرنسية؛ أبرزها سانت إيتيان، قبل الانتقال إلى لوس أنجلوس في صيف 2022؛ مسجلًا 41 هدفًا وصانعًا 15 آخرين، خلال 58 مباراة رسمية.

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