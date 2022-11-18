“جميل بشكل رائع” .. صوت الآذان يذهل صحفي إنجليزي في قطر

صوت الآذان يبهر الإنجليز

نشر هنري فينتر الصحفي في صحيفة "تايمز سبورت" البريطانية فيديو لتدريبات منتخب إنجلترا في قطر.

المنتخب الإنجليزي وصل إلى الدوحة مساء يوم الثلاثاء الماضي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، والذى يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وكتب هنري معلقًا على فيديو الجلسة التدريبة للمنتخب الإنجليزي: "تدريب إنجلترا في الدوحة وسط آذان الصلاة".

#ENG training in Doha amidst call to prayer. pic.twitter.com/2J3t5swT5q — Henry Winter (@henrywinter) November 16, 2022

بينما علقت عليه اللاعبة الأسترالية سامانثا كير نجمة تشيلسي: "يا له من صوت جميل"، وعلق هنري ردًا عليها: "جميل بشكل رائع، يا سام".

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يبدأ مبارياته في المونديال بمواجهة إيران يوم الإثنين القادم في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية.