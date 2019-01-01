جمهور كوسوفو يشكر إنجلترا بطريقة خاصة

جمهور كوسوفو في لقطة جميلة تجاه إنجلترا خلال مباراة الفريقين

واصل مشجعو كوسوفو، ترحيبهم بالمنتخب الإنجليزي أثناء تواجده، في البلد لخوض مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

ولعب المنتخب الإنجليزي أمام كوسوفو، مساء اليوم في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

الجمهور المتواجد في المباراة، رفع لافتات ترحيب وهتافات استقبال للمنتخب الإنجليزي كما رفع أعلامه تقديراً منه لمساعدة إنجلترا لكوسوفو في الحرب 1998.

وشاركت إنجلترا في الحرب، والتي كانت بين يوغوسلافيا وكوسوفو، وكان جزءً الذي قام بالقصف الجوي ضد يوغوسلافيا لإنهاء الحرب.

تزينت الشوارع لاستقبال إنجلترا، مع رسائل ترحيب واحترام ورفع العلم الإنجليزي، بالإضافة إلى زهرة الخشخاش الشهيرة.

وانتهت مباراة الفريقين اليوم، بفوز الضيوف بأربعة أهداف دون رد، ليواصل الإنجليز تصدرهم للمجموعة، بعد ضمان التأهل لليورو.

جدير بالذكر أن منتخب كوسوفو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن تشيك صاحبة المركز الثاني.