جمهور برشلونة يرفض كومان قبل تعيينه

70% من جمهور برشلونة يرفض أن يكون رونالد كومان هو خليفة كيكي سيتيين

يبدو أن رونالد كومان لن يكون خيارًا محبذًا من جماهير برشلونة على عكس المتوقع من الإدارة التي تتحرك نحو التعاقد معه لخلافة كيكي سيتيين.

أعلن نادي برشلونة إقالة كيكي سيتيين، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة بثمانية لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وتوديع كأس الملك من ربع النهائي أمام أتلتيك بيلباو.

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وفي الأيام الماضية، تواجد كومان في برشلونة قبل أن يعود إلى هولندا من جديد، وسط تلميحات بأنه سيكون المدير الفني القادم للفريق الكتالوني.

ولكن وفقًا لاستفتاء الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن جماهير برشلونة لا تحبذ التعاقد مع رونالد كومان كمدير فني للفريق بداية من الموسم المقبل.

وشارك أكثر من 11 ألف مشجع في هذا الاستفتاء، وجاءت النتيجة بأن نسبة أكبر من 70% ترفض قرار التعاقد مع كومان في الوقت الحالي.

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يذكر أن رونالد كومان قد صرح من قبل أنه لن يرحل عن منتخب هولندا قبل كأس الأمم الأوروبية، ولكن فيروس كورونا وتأجيل اليورو قد يغير موقفه.