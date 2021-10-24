جمهور برشلونة يحاول الاعتداء على كومان بعد خسارة الكلاسيكو!

أمر مؤسف للغاية..

صبّت بعض جماهير برشلونة غضبها على المدرب رونالد كومان أثناء خروجه من ملعب كامب نو، بعد خسارة الكلاسيكو من الغريم ريال مدريد بهدفين لهدف يوم الأحد.

وبعد نهاية المباراة والمؤتمر الصحفي، استقل كومان سيارته للخروج من الملعب، ليتفاجأ المدرب الهولندي بلفيف من جماهير برشلونة يحاوطه ويوبخه بكل قوة على خسارة الكلاسيكو.

كومان تعرض إلى إهانات ضخمة من قبل جماهير برشلونة في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدا واضحًا أن البعض حاول التعدي عليه بالفعل.

La salida de Koeman del estadio....



Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

بنهاية المطاف، نجح الهولندي في الخروج دون خسائر تذكر من هذا التجمع الجماهيري، غير أن برشلونة أرسل رسالة دعم جديدة له بعد ما حدث وأكد أنه لن يتكرر مرة أخرى.

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النادي الكتالوني كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "نادي برشلونة يدين علانية الأعمال العنيفة والازدراء الذي تعرض له مدربنا عن مغادرته كامب نو".

وتابع البيان "سوف يتخذ النادي إجراءات أمنية وتأديبية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى".

وفشل كومان على مدار موسمين تحقيق أي فوز على ريال مدريد، حيث خسر ثلاث مواجهات كلاسيكو آخرهم مباراة اليوم.

الهزيمة تضع مستقبل الهولندي على المحك، خصوصًا وأن هناك أصوات كثيرة من الجماهير طالبت بإقالته منذ البداية السيئة للغاية لهذا الموسم.