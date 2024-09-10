جمهور برشلونة يتنفس الصعداء.. آخر تطورات إصابة داني أولمو

الإسباني الدولي بات من أهم عناصر تشكيلة البلوجرانا في وقت قصير..

أخبار مطمئنة لجمهور برشلونة بشأن واحد من أهم اللاعبين في الوقت الراهن داخل النادي الكتالوني وهو داني أولمو.

حيث إن أولمو كان قد تعرض لإصابة في مباراة صربيا بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية خرج على إثرها ولم يشارك في المباراة التالية أمام سويسرا.

القناة الثالثة الكتالونية أفادت بوضوح بأن أولمو لم يتعرض لأي نوع من الإصابة وإنما شعر بألم شديد في لحظة الاصطدام فقط.

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وعليه، أكدت القناة أن برشلونة ومدربه هانزي فليك يستطيعان التعويل على أولمو في المباراة الهامة بالدوري الإسباني الأحد أمام جيرونا على ملعب مونتليفي.

ويقدم برشلونة بداية موسم رائعة مع فليك ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني باثنتي عشرة نقطة من 4 مباريات، بينما بصم أولمو على هدفين خلال مباراتين.