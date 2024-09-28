ماذا قررت إدارة الأهلي؟

قررت إدارة النادي الأهلي، التأني في حسم مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسط المطالبات الجماهيرية بإقالته بسبب سوء نتائج الفريق في المرحلة الأخيرة.

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وكان خروج الأهلي الكارثي من دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما ودع الراقي أغلى الكؤوس، بالخسارة أمام الجندل، صاحب المركز السادس عشر في دوري يلو، بهدفين مقابل هدف.

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وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، عن رفض الإدارة لإصدار أي قرار يتعلق بالفريق الكروي الأول، قبل مواجهة الهلال، خلال الأسبوع المُقبل، في مسابقة دوري روشن.

وانقسم المتابعون بين مؤيد لقرار الإدارة، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة وأن الراقي مُقبل على مواجهة الوصل الإماراتي في النخبة الآسيوية، والهلال في الدوري، ومعارض أبدى قلقه من تكرار النتائج الكارثية للفريق في المواجهتين المُقبلتين، خاصة بعدما تعرض الراقي لخسارة بالأمس، أمام القادسية، بهدف دون مقابل.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، في قمة الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت الثقة في بقاء المدرب يايسله، بعد نجاح في قيادة الراقي للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، باحتلاله المركز الثالث في جدول الدوري، إلا أن نتائج الراقي هذا الموسم ليست على ما يُرام، بعدما ودع بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي من الدور نصف النهائي، أمام الهلال بركلات الترجيح، والخروج المبكر من دور الـ32 بكأس الملك، لأول مرة في تاريخه، وكذلك احتلال المركز السابع في جدول دوري روشن، برصيد 7 نقاط.