صاحب الـ11 لقبًا .. جمهور النصر يختار برتغالي جديد لخلافة لويس كاسترو

هل يستجيب مجلس إدارة إبراهيم المهيدب؟

لم يعد الأمر مقتصرًا فقط على مطالب رحيل البرتغالي لويس كاسترو من على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إنما الجمهور تخطى هذه المرحلة وحدد للإدارة المدرب المرغوب به.

العالمي يخوض حاليًا معسكر إعداد للموسم الجديد 2024-2025 في البرتغال، لعب خلاله خمس وديات، إذ تعادل أمام لوليتانو (1-1)، ثم فاز أمام ماريتيمو (1-0)، فتعادل أمام فارينزي (1-1)، وهُزم أمام بورتيمونينسي (1-0)، قبل أن يخسر بالأمس أمام بورتو 4-0.

بخلاف النتائج السيئة في تلك الوديات، المستوى الفني للاعبين كذلك لم يكن مرضيًا بالنسبة للجماهير، خاصةً وأن ناديهم حتى الآن لم يتعاقد في الصيف الجاري إلا مع الحارس البرازيلي بينتو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على خلفية كل ذلك، رشح الجمهور المدرب البرتغالي سيرخيو كونسيساو لخلافة كاسترو بدايةً من الموسم المقبل، إذ أطلق وسم تحت عنوان "#بديل_كاسترو_كونسيساو_يالمهيدب".

ويرى المشاركون في الوسم أن صاحب الـ49 عامًا هو ضالة النصر، ومن سيعيده للبطولات، بعدما خرج بخفي حنين من الموسم الماضي باستثناء التتويج بالبطولة العربية الودية.

جدير بالذكر أن كونسيساو مدرب حر حاليًا منذ أن رحل عن بورتو البرتغالي في يونيو الماضي، بعدما قاده لتحقيق 11 لقبًا متنوعًا.