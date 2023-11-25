"إن كنت رجلًا أخبرنا بمكانك" .. جمهور الأهلي يهدد بتال القوس بسبب الشباب

بتال القوس وصحيفة "الرياضية" تحت مقصلة جمهور الأهلي..

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غضب جم انتاب جمهور الأهلي السعودي تجاه بتال القوس؛ رئيس تحرير صحيفة "الرياضية"، قبل ساعات من مواجهة الشباب، متهمين إياه بـ"عدم المهنية".

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الراقي يستضيف الليث الأبيض اليوم السبت، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في أول مباراة بين الفريقين، بعدما كانت الأخيرة في موسم 2021-2022 ضمن الجولة الـ30 والأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو ما تسبب في هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى، إذ كان يتحتم عليه الفوز للهروب من الهبوط.

وقبل لقاء الليلة، تصدر مانشيت "بذكرى ليلة الهبوط.. الأهلي يستضيف الشباب"، وهو العنوان الذي فتح باب السخرية على الراقي من قبل منافسيه، بينما فتح النار على بتال القوس وصحيفته من قبل جمهور قلعة الكؤوس.

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أحد الغاضبين علق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا الإعلامي كان أحد أهم معاول الهدم بيد الإدارة المركولة بل أنه ما زال يلتزم الصمت حتى بعد كارثة الهبوط ضاربًا بالمهنية والصفة الإعلامية عرض الحائط، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل صداقته بهم، المضحك أنه الآن يعير الأهلي بما تسبب به إدارة أصدقائه التي كان يدافع عنها طوال الموسم".

فيما وجه آخر رسالته لمراسلي الأهلي التابعين للصحيفة، فعلق: "أنتم اللي جالسين تزودون صحيفة بتال القوس بأخبار الأهلي، هل يرضيكم ما يصدر منه؟؟، امنعوا صحيفته وبرنامجه من دخول النادي الملكي"، أما مشجع ثالث فكان أكثر حدة مهددًا القوس، إذ كتب: "يا بتال إذا أنت رجال من ظهر رجال أرسلي موقعك الحين".

يذكر أن الأهلي يدخل مواجهة الشباب محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحل الليوث في المركز الـ11 بـ15 نقطة.

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