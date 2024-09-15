على طريقة جمهور الأهلي .. ديكلان رايس يدعم إيفان توني بعد كلاسيكو النصر

المهاجم الإنجليزي سجل أول ظهور له، لكن دون هز الشباك أو صناعة أي هدف..

بعد أول ظهور للمهاجم الإنجليزي إيفان توني بقميص الأهلي السعودي حرص مواطنه ديكلان رايس؛ لاعب آرسنال الإنجليزي، على دعمه، خاصةً في ظل انتقاد البعض لخطوة انتقاله لدوري روشن السعودي.

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المهاجم الإنجليزي كان قد قاد الراقي للتعادل (1-1)، أول أمس الجمعة، أمام النصر ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

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وعقب المباراة، قام توني بنشر عدة صور منها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، مع تعليق: "بيئة جديدة، هيا بنا!، شكرًا لجمهورنا على الدعم الليلة الماضية"، وهو ما تفاعل معه رايس.

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ديكلان رايس قام بالتعليق على صور إيفان من المباراة، بالطريقة نفسها التي هتفت له رابطة مشجعي الأهلي خلال الاحتفال بالتعاقد معه، إذ رددت وقتها: "إيفان يا توني".

Ivan Toney Declan Rice instagram

يذكر أن قلعة الكؤوس كانت قد تعاقدت مع صاحب الـ28 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من برينتفورد الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو تقريبًا، على أن يمتد عقده حتى عام 2028.