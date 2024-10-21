الأول كان أكثر روعة .. كواليس مفاجئة وراء تيفو الاتحاد "البديل" الذي أبهر الجميع في مباراة القادسية

الاتحاد يقدم لوحة رائعة في ليلة الوفاء..

قدم جمهور نادي الاتحاد، لوحة فنية بديعة، في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، خلال مباراة الفريق الكروي الأول أمام القادسية، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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واحتفلت الجماهير الاتحادية بـ(ليلة الوفاء)، بلوحة أبهرت الجميع، في الدقيقة 30 من مباراة القادسية، التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (3-1)، في ليلة شهدت تواجد رؤساء النادي السابقين، الذين ساهموا في تاريخ الكيان، مثل منصور البلوي ولؤي هشام ناظر.

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وأثار محمد عامر، رئيس مجالس جماهير نادي الاتحاد، مفاجأة حول (تيفو) العميد في مباراة القادسية، في تغريدة عبر منصة (إكس)، قال فيها إنه كان (تيفو) بديلًا وتم تصميمه ورفعه للموافقة في آخر 6 ساعات من المهلة الأخيرة للرفع، يوم الثلاثاء، في حين كان الأساسي مختلفًا، وتم إلغاؤه بسبب عدم ضمان الحضور؛ كونه على ثلاثة أدوار.

واستعرض يحيى عسيري، رئيس رابطة مشجعي الاتحاد، صورة للتيفو الأساسي، والذي قاله عنه إنه استغرق وقتًا طويلًا للغاية من أجل تصميمه، ولكن تم التفكير في آخر بديل، بعدما لوحظ بعدم وجود إقبال على الدور الثالث في المدرجات، مطالبًا الجماهير بالتواجد مبكرًا في المباريات.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما يأتي القادسية في المركز الثامن، برصيد 10 نقاط.