جُملة مُعلق لا تُنسى (2) |"كريستيانو رونالدو يلبس قميص الأهلي .. يخربيتك يا مخرج!"

سلسلة جول النسخة العربية الخاصة بجُمل من معلقي كرة القدم التي لا تُنسى

يواصل جول النسخة العربية معكم، السلسلة الجديدة التي تتعلق بجُمل لا تُنسى لمعلقي مباريات كرة القدم، وصف ظل راسخ للحظات سعيدة أو حزينة، حديث عن نادٍ أو لاعب أو حدث ما .. كلمات خالدة في عقل المشجعين والعشاق لا يمحوها الزمن.

حلقتنا الثانية لجملة من المعلق المميز فهد العتيبي، جُملة مازالت تُشعل حماس جمهور الأهلي السعودي كلما شاهد أحدهم مقطع فيديو لها، بجانب أنها تُذكرهم بتألق النجم السوري عمر السومة، وحينما كان يقدم الفريق المستوى الذي يحبه الجميع.

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العتيبي كان معلقًا على مباراة الجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018/2019، بين الأهلي والاتحاد، في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الفريقان قدما مستوى مذهلًا وقويًا جدًا، يليق بديربي جدة، حيث استطاع أن يتقدم الاتحاد بهدف عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وفي رد سريع جدًا تمكن عمر السومة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى، ليستلمها بالكتف ثم يسددها بركلة خلفية مزدوجة "دبل كيك" صاروخية في المرمى، وهو الهدف الذي جعل معلق المباراة فهد العتيبي ينفجر احتفالًا بجمال وروعة الهدف.

العتيبي انفجر قائلًا: "يا الله .. هذه مستحيلة يا عمر، يا إلهي، كريستيانو السومة نعم كريستيانو السومة يسجل هدف التعادل للأهلي، يا له من هدف ولقطة وكنترول، هدف للتاريخ للكبير، لم يعد كريستيانو رونالدو وحده من يفعلها".

#الاتحاد_الاهلي

الحدث : هدف الموسم

الموقع : ملعب الجوهرة

صاحب الهدف : عمر السومة

مرمى الخصم : الإتحاد

التاريخ : 1 مارس 2019 pic.twitter.com/hrPqU2dfyw — αвɒυℓℓαн ⁸⁶🇮🇹 (@abdullahlll7) March 1, 2019

فهد واصل: "هدف وأي هدف ولكن مهلًا حكم اللقاء سيذهب إلى الفار إذا كانت فيها لمسة يد على عمر أم أنها كانت بالكتف، دعوكم من قرار الحكم واستمتعوا به، وحتى لو ألغي الهدف سيكون من أفضل الأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين ليس فقط في الديربي".

الجملة الأشهر التي قالها العتيبي في وصفه للهدف كانت كالآتي: "كريستيانو رونالدو يلبس قميص الأهلي ويسجل في مرمى الاتحاد، الحكم ينتظر متابعة اللقطة، بعد القرار الحكم يثبت الهدف، أعد لنا الكرة يا مخرج يخرب بيتك أعدها".

وعلى الرغم من ابتعاد الأهلي والاتحاد عن المنافسة في تلك النسخة من الدوري السعودي، إلا أن مباراة ديربي جدة كانت في غاية السخونة كعادتها، وهو الأمر الذي يجعلنا نتحسر الآن بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو الدرجة الأولى.