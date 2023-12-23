جماهير نيوكاسل لا تنسى .. الضيوف يرفعون لافتة من أجل قلب قائد لوتون!

لفتة طيبة من جماهير الفريق الضيف.

شهدت المباراة المقامة في الدوري الإنجليزي بين لوتون تاون ونيوكاسل لافتة طيبة للغاية من قبل جماهير الضيوف التي سافرت خلف فريقها لحضور المواجهة.

المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي تعقد بعد أيام من واقعة سقوط اللاعب توم لوكير على الأرض دون أي تدخل.

جاء سقوط لوكير في أرض الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب بورنموث، وفورًا تدخل الطاقم الطبي من أجل محاولة إسعافه واكتشفوا أنه يعاني من مشكلة في القلب، وألغيت المواجهة على أن تقام في موعد لاحق.

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جماهير نيوكاسل رفعت لافتة كتبت عليها: "فلتكن بخير قريبًا يا توم"، ورفعوها منذ بداية المباراة، ثم في الدقيقة الرابعة قاموا بالتصفيق في إشارة لرقم قميص اللاعب.

جدير بالذكر أن لوكير كان قد غادر المستشفى قبل حوالي يومين بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وبدأ فترة تأهيل في منزله.