"جماهير نيوكاسل تشبه نظيرتها بهذا النادي السعودي"

جماهير نيوكاسل تتشبه بأحد الأندية السعودية

شبه الناقد الرياضي حافظ المدلج جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، بجماهير أحد الأندية السعودية، مشيرًا إلى أنه نادٍ عريق ويمتلك تاريخ كبير في بريطانيا.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي مؤخرًا، وذلك من أجل الاستثمار فيه خلال الفترة المقبلة.

المدلج قال خلال تصريحات عبر برنامج "MBC في أسبوع": "نيوكاسل عريق جدًا، لأنه سابع الأندية الإنجليزية حصولًا على الألقاب، يمتلك 4 دوري و 6 كؤوس، وكان في السابق ضمن الفرق الكبرى في بريطانيا".

وتابع: "مؤخرًا عندما ضخت الأموال في مانشستر سيتي وتشيلسي تفوقت عليه، والدليل منذ أكثر من 20 سنة كان يملك ثالث أكبر استاد في بريطانيا بعد مانشستر يونايتد 75 ألف وأستون فيلا "فيلا بارك" 55 ألف، وملعب سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل 53 ألف".

الناقد الرياضي تابع: "جماهير نيوكاسل يضرب بها المثل في الشغف، في عام 2007 قمنا بدراسة على الأندية الإنجليزية، عندما كنا نريد عمل موقع لمبيعات منتجات الأندية السعودية، وجدنا أكبر متجر إلكتروني لمبيعات الأندية هو متجر نيوكاسل لأن به تنوع، وألوان الفريق تشبه يوفنتوس الإيطالي".

المدلج أشار إلى أنه دائمًا ما يشبه جمهور نيوكاسل بجماهير الاتحاد، حيث قال: "دائمًا ما أشبه جمهور نيوكاسل بجمهور نادي الاتحاد، لأنهم معروفين بشغفهم الكبير".

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واختتم حافظ المدلج تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن تجد في المدرجات شخص لديه 80 عامًا، كان متواجدًا منذ أربعينات القرن الماضي عندما كان يتوج النادي بالبطولات، وهذا الأمر لن تجده في فرق كثيرة، وجماهير الاتحاد مرتبطين بفريقهم عبر الزمن أيضًا".