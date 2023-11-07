جماهير ميلان لا تنسى .. مفاجأة صادمة تنتظر دوناروما في قمة دوري الأبطال!

الشعور بالخيانة لا يزال مستمرًا

رغم رحيله عن النادي منذ فترة طويلة، إلا أن جماهير ميلان لا تزال تشعر بالضغينة تجاه الحارس جانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان.

صاحب الـ24 سنة غادر قلعة السان سيرو في 2021 منتقلًا إلى باريس في صفقة انتقال حر، وهو الأمر الذي أغضب عشاق الفريق الإيطالي بسبب مماطلة اللاعب في تجديد عقده للرحيل بالمجان.

الصحفي "فابريتسيو رومانو" كشف عن قيام جماهير الروسونيري بتحضير عملات ورقية مزيفة، من أجل إلقائها على دوناروما خلال مواجهة ميلان مع باريس، مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع كذلك إطلاق صافرات الاستهجان على حارس باريس خلال هذه المباراة، بسبب شعور جمهور ميلان بالخيانة تجاه اللاعب الذي تخرج بفرق الشباب داخل النادي وعرف طريقه للشهرة من خلال الفريق الإيطالي.

وتحمل المباراة أهمية هائلة للفريقين، بسبب رغبة باريس في تأكيده لصدارة المجموعة السادسة، حيث يحتل المركز الأول بـ6 نقاط، ثم بوروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد 4 نقاط، مقابل نقطتين لميلان الذي يطمح في الفوز لإنقاذ حظوظه في التأهل لدور الـ16.