جماهير ميلان تحبس أنفاسها .. فشل انتقال بيولي إلى الاتحاد يزيد متاعب الروسونيري!

ميلان كان يتمنى نجاح صفقة الاتحاد..

بعدما كان الاتحاد، بمثابة سترة إنقاذ لإدارة ميلان، من الغرق في ديون المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، تراجعت إدارة العميد، وبات بيولي بشكل عملي خارج حسابات الإدارة، رغم أن الصفقة قد تتوقف على توقيع العقود فقط.

وكشفت تقارير عن وجود أزمة كبرى بين لؤي ناظر، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، بسبب التدخل في ملف الصفقات والمدير الفني الجديد، فيما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بنشوب الأزمة، بسبب ترشيح مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري، بدلًا من التعاقد مع بيولي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الاتحاد قدم عرضًا لمدة 3 مواسم، مقابل 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأتين سنويًا، وتوصلت الإدارة لاتفاق مع ستيفانو بيولي الذي أعلن ميلان عن نهاية رحلته، مع انتهاء الموسم الرياضي المنصرم، قبل أن يتم التراجع في اللحظات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع توجه الصفقة نحو هاوية الفشل، لا يزال عقد بيولي ساريًا مع ميلان، حتى يونيو 2025، أي حتى نهاية الموسم الذي يوشك على البدء، علمًا بأن ميلان، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدير الفني البرتغالي باولو فونسيكا، لا يزال يحتفظ بمدربه السابق في كشوف الرواتب المستحقة، بمبلغ صافٍ يصل إلى 4 ملايين يورو (7.4 مليون إجمالي)، الأمر الذي جعل من عرض الاتحاد، بمثابة بادرة أمل للروسونيري، لإلغاء راتب مهم من بنود الميزانية، وتوجيه المبلغ الذي يتم توفيره نحو احتياجات سوق الميركاتو.

ونوّهت آخر التقارير بأن فشل الاتفاق النهائي على صفقة ستيفانو بيولي، وراء قرار لؤي ناظر، بتقديم استقالته من رئاسة مؤسسة الاتحاد، بعد 16 يومًا فقط من فوزه برئاسة النادي بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية.

وبات الاتحاد في مأزق العثور على مدير فني جديد، قبل أيام قلائل من انطلاق فترة الإعداد التحضيري للموسم المُقبل، حيث تطير بعثة العميد إلى إسبانيا، في 12 يوليو الجاري.