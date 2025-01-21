مرت السنوات ولم ينسوا .. جماهير موناكو تهاجم "عدوها الأول" إيميليانو مارتينيز!

خلال مواجهة أستون فيلا..

أطلقت جماهير موناكو صافرات الاستهجان ضد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على موناكو في ملعب لويس الثاني، ضمن الجولة السابعة من مباريات الدور الأول بدوري الأبطال.

وحسب شبكة "RMC" فقد أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد الحارس الأرجنتيني عند كل لمسة للكرة".

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وأضافت: "مشجعو النادي الإنجليزي الذين سافروا لتشجيع الفريق في فرنسا ردوا على صافرات الجماهير الفرنسية بأغنية تمّجد حارسهم".

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن إيميليانو هو العدو الأكبر لكرة القدم الفرنسية منذ كأس العالم 2022، حيث كان سببًا رئيسيًا في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال على حساب فرنسا.