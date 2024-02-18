"جماهير من 44 دولة تشتري التذاكر".. الهوس بميسي يبلغ ذروته في الدوري الأمريكي!

150% زيادة في المبيعات!

يتواصل الهوس بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى بعد رحيله عن أوروبا وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت منصة "StubHub" المسؤولة عن بيع التذاكر في الدوري الأمريكي، أن تذاكر أكثر 25 مباراة تم بيعها في الدوري الأمريكي لموسم 2024 من نصيب فريق إنتر ميامي.

وحسب إحصاءات مبيعات التذاكر التراكمية، فإن الجميع يريد حضور مباريات إنتر ميامي، حيث ظهرت 10 من مبارياتهم خارج الديار لعام 2024 في قائمة أكثر 25 مباراة حضورًا للجماهير.

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وتصدرت رحلة ميسي لمواجهة لوس أنجلوس جالاكسي المقررة يوم 26 فبراير الجاري، المباريات الأكثر مبيعًا، حيث يشهدها 65 ألف متفرج في ملعب جيليت.

وتمكن إنتر ميامي من بيع تذاكره الموسمية بزيادة قدرها نحو 150% منذ بداية 2023، علمًا بأن مشجعين من 44 دولة اشتروا تذاكر الدوري الأمريكي في الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بـ9 دول فقط في 2022.

وتأتي الجماهير الأرجنتينية، التي أهداها ميسي لقب مونديال 2022، في المركز الثاني بقائمة شراء التذاكر، بعد أصحاب البلد المضيف (الولايات المتحدة).