الجماهير متهمة! .. عبدالرزاق حمدالله يكشف سر انهيار الاتحاد ويعلنها: "مستعد للرحيل فورًا"

لماذا انهارت نتائج نادي الاتحاد؟..

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كشف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن سر "انهيار" الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد توّج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023، قبل أن تنهار النتائج بشكل مفاجئ، خلال الموسم الرياضي الحالي.

حمدالله قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي خالد ياسين: "أنا نفسي لا أعلم ماذا حدث في الاتحاد!.. الفريق يضم نجومًا عالميين؛ أمثال الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى المهاجم الكبير كريم بنزيما، الذي جاء إلينا وهو يملك الكرة الذهبية".

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لكن.. المهاجم المغربي اعتبر أن الهجوم الإعلامي المستمر، على المدير الفني السابق البرتغالي نونو سانتو، في بداية الموسم، بالإضافة إلى انتقاد الأجانب القدماء؛ مثله هو والثلاثي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي وإيجور كورونادو، كان السبب الرئيسي في الهزة التي حدثت في الفريق الاتحادي.

وأضاف: "الجماهير الاتحادية بدأت تتخلى عنا بعد هذا الهجوم الإعلامي.. صدقوا ما قيل عنا؛ ما جعلهم يغيبون عن الحضور للمباريات، وهو ما أثر على نفسية اللاعبين".

وشدد عبدالرزاق حمدالله، على أن الخسارة من الهلال (1-3)، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، بعد أن كان الاتحاد قريبًا من الفوز؛ كان بداية النهاية لكل شيء.

وأعلن حمدالله، استعداده التام للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد؛ حال طلب منه مجلس إدارة النادي ذلك.

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