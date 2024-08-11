فيديو | كان يجب طرده.. جماهير مانشستر يونايتد غاضبة بسبب نجم سيتي!

جماهير مانشستر يونايتد غاضبة من نجم سيتي...

انتقد مشجعو مانشستر يونايتد، تصرف برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، في مباراة الفريقين، مساء أمس السبت في الدرع الخيرية، والتي فاز بها الفريق السماوي بركلات الترجيح.

واستضاف ملعب ويمبلي، في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة الدرع الخيرية 2024، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي ركلات الترجيح فاز مانشستر سيتي بنتيجة (7-6).

وشارك اللاعب البرتغالي، كبديل في الشوط الثاني من المباراة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل، قبل أن تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

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وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تدخل سيلفا بقوة على أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، وحصل نجم السيتيزينز، على بطاقة صفراء وسط اعتراضات وهجوم من جماهير الشياطين الحمر.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أبدت جماهير الشياطين الحمر غضبها من تدخل سيلفا العنيف، وأكدت أنه يستحق بطاقة حمراء، وليس فقط إنذار.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لخوض أولى مباريات الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فولهام، مساء الجمعة القادم على ملعب أولد ترافورد، وسيلعب سيتي أمام تشيلسي، في قمة الجولة الأولى مساء الأحد.