جماهير جيرونا تهين بيلينجهام.. ونجم ريال مدريد يرد

ماذا حدث؟

هاجمت جماهير جيرونا اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين أمس السبت على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقدم بيلينجهام أفضل مستوياته أمام جيرونا، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني بتمريرة ساحرة إلى أردا جولر، قبل أن يغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 61، ويشارك بدلًا منه داني سيبايوس.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد وجهت جماهير جيرونا "إهانات" إلى النجم الإنجليزي أثناء خروجه من الملعب، بعد شعوره بآلام في الفخذ.

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ونشرت الصحيفة الإسبانية مقطع فيديو لبيلينجهام، وهو ينظر إلى مدرجات جيرونا (التي تهاجمه)، قبل أن يتجاهل منتقديه، ويوجه أنظاره إلى الملعب للاحتفال بهدف زميله كيليان مبابي (الثالث والأخير في المباراة).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق نقطتين خلف برشلونة (الذي خاض مباراة أكثر)، بينما يأتي جيرونا في المركز التاسع بـ22 نقطة.