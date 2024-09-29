جماهير توتنهام تنال من إريك تين هاج بعد الثلاثية: ستتم إقالتك في الصباح!

جماهير توتنهام تسخر من تين هاج...

سخرت جماهير توتنهام، من الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في الدوري الإنجليزي.

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وسقط مانشستر يونايتد، على أرضه ووسط جماهيره، أمام توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة، بدأت جماهير توتنهام المتواجدة في ملعب أولد ترافورد، بتوجيه الهتاف تجاه المدرب الهولندي، وقالت: "ستتم إقالتك في الصباح".

ويمر مانشستر يونايتد، بفترة سيئة وتراجع النتائج تحت قيادة المدرب الهولندي، بعد خسارته ثلاث مباريات، وتعادله في مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعادله في مباراة الدوري الأوروبي.

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وبعد خسارة اليوم تلقى مانشستر يونايتد، ثلاثة أهداف أو أكثر على أرضه، للمرة الثامنة خلال آخر 28 مباراة، كما تعثر الشياطين الحمر للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014، أمام توتنهام في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، ويستعد لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السابعة من الدوري، مساء الأحد القادم، على ملعب فيلا بارك.