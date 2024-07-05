جماهير تركيا تخطط للرد على ألمانيا بحركة نجم الأهلي!

جماهير تركيا ترد على إيقاف نجم فريقها...

قررت الجماهير التركية، الرد على قرار إيقاف ميريح ديميرال، لاعب تركيا، والأهلي السعودي، لمدة مباراتين في بطولة يورو 2024.

وكان ديميرال، قد احتفل على طريقة "الذئاب الرمادية" بعدما سجل هدفين في شباك منتخب النمسا، في دور الـ 16 من بطولة اليورو، وقاد المنتخب التركي إلى ربع النهائي.

ومن جانبها أعلنت المحكمة الرياضية "كاس" عن قرارها بإيقاف النجم التركي لمدة مباراتين في بطولة يورو 2024، بسبب احتفاله خلال أمام النمسا.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن قرار الإيقاف لم يحصل على اعجاب الجماهير التركية، التي قررت القيام بحركة "الذئاب الرمادية"، في المدرجات بالمباراة القادمة أمام هولندا.

ويعد الاحتفال الذي قام به اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، ضمن الحركات الممنوعة في ألمانيا، مما تسبب في غضب الجماهير، وقررت تحدي السلطات الألمانية، والقيام بتلك الحركة في المدرجات.

جدير بالذكر أن المنتخب التركي، يستعد لمواجهة نظيره الهولندي، مساء يوم السبت على الملعب الأولمبي ضمن مباريات ربع النهائي، وفي حال تجاوزه عقبة الطواحين، سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وسويسرا، في نصف النهائي.