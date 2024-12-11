"الضغط أصبح لا يطاق" .. جماهير بوروسيا دورتموند تعبر عن غضبها أمام برشلونة!

شاهد ما فعله جمهور بوروسيا ضد برشلونة

عبرت جماهير بوروسيا دورتموند الألماني، عن غضبها من نظام دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقها ضد برشلونة الإسباني، بالبطولة القارية.

وكان العديد من الأندية قد عبرت عن عدم رضاها بسبب نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد، والذي تسبب في ضغط بالمباريات، مما أثر على اللاعبين سلبيًا، وجعلهم أكثر عرضة للإصابات.

وقامت جماهير بوروسيا دورتموند برفع عبارة: "الضغط أصبح لا يمكن تحمله .. لا لتعديلات دوري الأبطال"، في إشارة لرفضهم النظام الجديد للبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان نوري شاهين المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، قد انتقد زيادة عدد المباريات في دوري الأبطال، مؤكدًا على أن العبء لا يمكن تحمله تقريبًا بالنسبة للاعبين الدوليين، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية في صيف 2025.

يُذكر أن بوروسيا دورتموند سيُشارك في كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في الولايات المتحدة، حيث يقع بالمجموعة السادسة رفقة فلومينينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.