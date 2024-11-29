مظاهرات خارج الملعب.. جماهير برشلونة تحتج على قرارات لابورتا قبل مواجهة لاس بالماس!

جماهير برشلونة ترفض قرار لابورتا...

رفضت جزء من جماهير برشلونة، قرار إدارة فريقها بمنعهم من الدخول إلى ملعب مونتجويك، وقررت الاحتجاج قبل مواجهة الفريق الكتالوني القادمة، على ملعبه.

ويستعد برشلونة، لاستضافة لاس بالماس، عصر يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك.

وكانت إدارة برشلونة، قد أصدرت بيانًا كشفت فيه عن إغلاق المدرج ومنع مجموعة " Espai d'Animació" من دخول الملعب، بسبب الخلاف المادي المتعلق بتأخر المجموعة الجماهيرية في دفع الغرامات التي تسببت فيها على الفريق الكتالوني.

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وكانت إدارة برشلونة، قد توصلت إلى اتفاق مع المجموعة، على دفع تلك الغرامات والتي وصلت إلى 21 ألف يورو، ومنحت الإدارة برئاسة لابورتا، المجموعة مهلة أكثر من مرة لدفع تلك الغرامات ولكن بدون استجابة.

ومن جانبها أصدرت الرابطة بيانًا، ترفض فيه قرار إدارة برشلونة، وأعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجيه ومظاهرات، خارج ملعب مونتجويك، قبل مواجهة لاس بالماس المرتقبة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بعد التعثر في آخر مباراتين، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.