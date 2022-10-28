جماهير برشلونة غادرت مواجهة بايرن ميونخ بين الشوطين

شهدت مواجهة برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ موقفًا نادرًا من جماهير النادي الكتالوني رغم كل الصعوبات التي مرت عليهم في السنوات الماضية.
جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية في مقطع فيديو نشرته وأظهر مغادرة بعض الجماهير بين شوطي المباراة حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النادي البافاري بهدفين نظيفين.
وكان النادي الكتالوني قد دخل مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات دون أي أمل في الصعود للدور التالي، بعد فوز إنتر على فيكتوريا بلزن.
وتعرض برشلونة للهزيمة الثالثة في دور المجموعات أمام بايرن ميونخ، بعد أن هُزم في لقاء الذهاب أمام البافاري ومن إنتر في إيطاليا، كما فاز على بلزن وتعادل مع الفريق الإيطالي في العودة.
جدير بالذكر أن مواجهة البافاري في ملعب كامب نو كانت قد انتهت بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.
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