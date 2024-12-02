"يبيعون النادي ولا مساومة على كرامته".. رابطة مشجعي برشلونة تهاجم لابورتا

"حولوا المدرجات إلى أماكن سياحية"

أصدرت رابطة مشجعي برشلونة "Grada d'Animació" بيانًا شديد اللهجة ضد مجلس إدارة النادي الكتالوني، برئاسة جوان لابورتا، بعد منع أعضائها من دخول مدرجات ملعب مونتجويك، خلال مواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني.

وأغلق برشلونة مدرجاته أمام روابط المشجعين، بسبب الخلاف المتعلق بتأخر المجموعة الجماهيرية عن دفع مستحقات مالية بناء على غرامات تسببوا فيها بأنفسهم.

وفي أكتوبر الماضي، طالب النادي بمبلغ إجمالي قدره 21 ألف يورو من المجموعة، وهو ما يعادل الغرامات المتراكمة العام الماضي، وإذا لم يدفعوا هذا المبلغ فسوف يشرعون في إغلاق المدرج، وهو ما نفذه النادي الكتالوني بالفعل في آخر مباراتين (بريست ولاس بالماس).

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وقالت رابطة Grada d'Animació في بيان: "الأمر ليس متعلقًا بالعقوبات المالية التي لا نرغب في دفعها، هناك أبعاد أعمق، العضو يفقد تدريجيًا الوزن الذي كان يحتله تاريخيًا ويستحقه".

وأضافت: "هناك قلة تواصل وعدم اهتمام، مع اقتراحات مرفوضة دون أي تبرير، بالإضافة إلى السماح بإعادة بيع التذاكر بطرق غير مشروعة، تم تدمير جو المدرجات المليء بكرة القدم، وتحويلها إلى أماكن سياحية، حيث يتم الاحتفال بالتعادلات، وتغيير الألوان التاريخية للنادي لأغراض تسويقية بحتة".

وختمت: "هناك أسباب لا حصر لها توضح نوايا الإدارة، حيث تعطي الأولوية لنموذج عمل يضر القاعدة الجماهيرية الأقرب والأكثر ولاءً للنادي، إنهم يبيعون النادي اقتصاديًا واجتماعيًا. إغلاق منطقتنا، صوت الاستاد، هو خطوة أخرى نحو الموت الاجتماعي للنادي. إما أن نتحرك أو سيدمرون أهم ما نملك. لا يمكن المساومة على كرامة النادي. ولا على تاريخه. ولا على قيمة الشعار ومشاعر الأعضاء والمشجعين".