استقبال لم يتمناه .. جماهير برشلونة تبني جدارًا بينها وبين نيكو ويليامز

تصرف غير متوقع من جماهير برشلونة تجاه ويليامز...

هاجمت جماهير نادي برشلونة، المتواجدة في ملعب مونتجويك، نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، قبل مباراة الفريقين على ملعب مونتجويك.

ويستضيف برشلونة، نظيره بيلباو مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وأثناء دخول اللاعبين إلى ملعب المباراة لبداية عمليات الإحماء قبل صافرة البداية، هاجمت جماهير برشلونة، اللاعب وأطلقت صافرات الاستهجان عليه، بعد قراره بعدم الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

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وكان برشلونة، قد أبدى اهتمامه ورغبته في التعاقد مع ويليامز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن اللاعب الإسباني الشاب قرر الاستمرار مع فريقه وتجاهل عرض الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة، قد نجح في الفوز بأولى مبارياته في الدوري هذا الموسم على حساب فالنسيا بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل خيتافي مع بيلباو بهدف لكل فريق.