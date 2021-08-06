جماهير برشلونة تلوم جريزمان على رحيل ميسي ولابورتا يُبرئه

جماهير برشلونة تهاجم جريزمان وتتهمه بالتسبب في رحيل ميسي.

رحل ليونيل ميسي عن برشلونة لكن المُلام الآن زميله الفرنسي أنطوان جريزمان الذي هاجمته جماهير النادي قبل المران اليوم.

وأعلن برشلونة أمس الجمعة رحيل قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية للنادي الإسباني وعدم تمكنه من قيده.

ماذا قالت الجماهير لجريزمان؟

استُقبل جريزمان قبل مران اليوم بمجموعة من جماهير برشلونة الغاضبة.

جماهير برشلونة هتفت في وجه جريزمان "ميسي تركنا بسببك" بحسب ما قالت صحيفة ميرور الإنجليزية.

لماذا هاجمت جماهير برشلونة جريزمان؟

تعتقد جماهير برشلونة أن رفض أنطوان جريزمان الرحيل أو تقليص راتبه جعل موقف برشلونة المالي يتعقد.

وكان جريزمان بحسب التقارير قريب من العودة إلى ناديه أتليتكو مدريد في صفقة تبادلية سينتقل بموجبها ساؤول إلى برشلونة لكنها لن تتم.

لابورتا يبرئ جريزمان؟

جوان لابورتا، رئيس برشلونة، برأ جريزمان وكل لاعبي الفريق من الأزمة.

لابورتا عقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم ليكشف أسباب رحيل ميسي قائد برشلونة التاريخي، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي السبب وشدد على أن إرث الإدارة الماضية هو المتسبب في ذلك.

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