جماهير برشلونة تترك تشجيع النادي بسبب ميسي؟ أزمة في بيع تذاكر مباراة بايرن ميونخ

مفاجأة لم تكن متوقعة..

رغم التوقعات بأن تملأ جماهير برشلونة جنبات كامب نو أمام بايرن ميونخ بغية الثأر، إلا أن الواقع يكشف أن الجماهير الكتالونية لم تقبل على شراء تذاكر القمة المنتظرة.

وكانت الحكومة الكتالونية قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية استقبال كامب نو 40% من سعته، أي 40 ألف مشجع، سواءً على الصعيد الأوروبي أو المحلي في الفترة المقبلة.

لكن المفاجأة التي أوردتها صحيفة "ماركا" هي أنه وحتى آخر أيام طلب التذاكر، الخميس الماضي، لم يتم بيع سوى 32 ألف تذكرة فقط.

الغريب أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يفشل المسؤولون الكتلان في بيع كل التذاكر، فتكرر الأمر أمام خيتافي بيع 19 ألف من أصل 20 ألف تذكرة.

قد يكون من المفهوم عدم حضور الجماهير بكثافة لمباراة خيتافي باعتبارها في الخامسة عصرًا وأمام خصم أقل في المستوى، لكن من المفاجئ أن يستمر الأمر نفسه في قمة مرتقبة أمام بايرن ميونخ.

رغم رحيله .. برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

لا يعرف حقًا ماذا أصاب جماهير برشلونة التي كانت تزين كامب نو كاملًا في كل مناسبة، وإذا ما كان هذا الغياب يتعلق برحيل ليونيل ميسي أم الخوف من فيروس كورونا.

في كل الأحوال سيدخل النادي الكتالوني المباراة وعينه على الثأر من الهزيمة القاسية التي تلقاها في آخر مواجهة أمام العملاق البافاري بثمانية أهداف لهدفين في 2020 بثمن نهائي دوري الأبطال.

ومن الجدير بالذكر أن الحضور الجماهيري وبيع التذاكر كان مصدرًا هامًا من مصادر الدخل في برشلونة، وانخفاضه بهذه الدرجة من شأنه أن يُبطئ من عملية التعافي الاقتصادي الراهنة.