بسبب لابورتا.. جماهير برشلونة تمتنع عن "التشجيع" أمام إسبانيول!

ماذا حدث؟

وجهت جماهير برشلونة الحاضرة في مدرجات ملعب مونتجويك خلال مواجهة إسبانيول "رسالة غضب مباشرة" إلى رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا.

وحقق برشلونة الفوز على إسبانيول في الديربي بنتيجة 3-1 اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من الليجا، ليواصل الفريق الكتالوني نتائجه الإيجابية، ويبتعد بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فقد امتنع عدد من الجماهير عن التشجيع خلال ألو ربع ساعة من المباراة، كإجراء احتجاجي ضد إدارة النادي، التي تواجدت في المنصة الشرفية للملعب.

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وبعد مرور ربع ساعة، بدأت الجماهير في تشجيع الفريق، تزامنًا مع تسجيل داني أولمو الهدف الأول، ورددوا هتافات "برشلونة نعم، لابورتا لا".

وتمر العلاقة بين برشلونة ومجموعات الأولتراس بأصعب فتراتها، بعدما أبلغهم النادي هذا الأسبوع بضرورة دفع الغرامات المفروضة عليهم الموسم الماضي من قبل رابطة الليجا واليويفا وحكومة كتالونيا بسبب الهتافات المسيئة وإشعال الشماريخ.

وأمهل النادي مجموعة الجماهير، والتي تقدر بنحو 600 مشجع، مدة 15 يومًا لسداد الغرامات، والتي تقدر بنحو 21 ألف يورو.