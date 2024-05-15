"كم ثمن ليلة سعيدة؟" .. جماهير آرسنال تستغل تسريب إيدرسون بطريقة كوميدية

الحارس البرازيلي يصرخ من الرسائل

كشف البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، عن تلقيه رسائل "مضحكة" من مشجعي آرسنال، قبل ساعات من مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على توتنهام (2-0)، أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة بالبريميرليج، لينفرد السيتي بقمة المسابقة متقدمًا على غريمه آرسنال بفارق نقطتين، قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحارس البرازيلي صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام"، يستعرض خلالها مجموعة من "الرسائل المضحكة" التي أرسلها مشجعو آرسنال بعد تسريب رقم هاتفه، قبل خسارة توتنهام أمام مانشستر سيتي.

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وعلق إيدرسون على الصورة، قائلًا: "لقد تم تسريب رقمي وكان لدي بعض الرسائل المضحكة".

وكتب أحد المستخدمين: "مرحبًا أيها الإله البرازيلي الجميل، كم ثمن ليلة سعيدة الليلة؟"، بينما قال آخر: "أسرع وقم بتغيير رقمك".

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ولعب إيدرسون دورًا كبيرًا في فوز مانشستر سيتي بهذه المباراة المصيرية، قبل أن يغادر الملعب مصابًا ويشارك بديله ستيفان أورتيجا، الذي تألق أيضًا في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة على ضيفه وست هام بأي نتيجة من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، دون النظر إلى نتيجة مباراة ملاحقه آرسنال أمام إيفرتون في نفس الجولة.