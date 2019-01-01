دوري أبطال أفريقيا

جماهير الوداد تدين "أحداث الترجي" في عودته الإفريقية

آخر تحديث
التعليقات()
جماهير النادي المغربي تستغل مواجهة الفريق الموريتاني..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

استغلت جماهير الوداد المغربي مباراة الفريق ضد نواديبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا، للتذكير بوقائع نهائي العام الماضي ضد الترجي التونسي.

واتشحت مدرجات الوداد بالسواد واللافتات المناهضة للاتحاد الإفريقي.

جاء في أبرز تلك اللافتات النص التالي:"الحكم: هدف واحد هو كل ما يتطلبه الأمر لإثبات أن فسادكم لا حدود له".

وكان الوداد قد احتج على ما اعتبره ظلماً تحكيمياً ضد الفريق التونسي، قبل أن يترك ملعب المباراة في الإياب احتجاجاً على إلغاء هدف صحيح.

اختيارات المحررين

وكان من المفترض أن يتم إعادة المباراة، قبل أن يصدر الحكم باحتساب الترجي بطلاً للمسابقة.

إغلاق