جماهير الوداد تدين "أحداث الترجي" في عودته الإفريقية

جماهير النادي المغربي تستغل مواجهة الفريق الموريتاني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

استغلت جماهير الوداد المغربي مباراة الفريق ضد نواديبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا، للتذكير بوقائع نهائي العام الماضي ضد الترجي التونسي.

واتشحت مدرجات الوداد بالسواد واللافتات المناهضة للاتحاد الإفريقي.

جاء في أبرز تلك اللافتات النص التالي:"الحكم: هدف واحد هو كل ما يتطلبه الأمر لإثبات أن فسادكم لا حدود له".

وكان الوداد قد احتج على ما اعتبره ظلماً تحكيمياً ضد الفريق التونسي، قبل أن يترك ملعب المباراة في الإياب احتجاجاً على إلغاء هدف صحيح.

هكذا جاء رد جماهير الوداد على الاتحاد الإفريقي 👇



🏟️⚫️ مدرجات الفريق المغربي تتشح بالسواد في أول مباراة إفريقية للوداد على ملعب محمد الخامس بعد ما حدث في نهائي العام الماضي أمام الترجي الرياضي التونسي pic.twitter.com/Q6kXAkqaCu — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وكان من المفترض أن يتم إعادة المباراة، قبل أن يصدر الحكم باحتساب الترجي بطلاً للمسابقة.