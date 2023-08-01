جماهير الهلال تنتظر "سوبر ستار" .. وجيسوس يوافق على مهاجم أجنبي مغمور

مفاجأة جديدة في ميركاتو نادي الهلال

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"نحتاج إلى قلب هجوم عالمي".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أكثر من مرة، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال ودع مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنه فشل في التعاقد مع جميع الأسماء العالمية التي تفاوض معها - حتى الآن -؛ أبرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو والصربي أليكساندر ميتروفيتش.

وفي الوقت الذي يترقب فيه جمهور الزعيم، التعاقد مع نجم "سوبر ستار" في الهجوم، كشفت شبكة قنوات "الكأس"، عن اسم مفاجئ، قريب من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي.

هذا الاسم الهجومي المفاجئ؛ هو الكندي جوناثان ديفيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، البالغ من العمر 23 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو.

وكتبت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الهلال يدخل في مفاوضات متقدمة مع ليل؛ للتعاقد مع جوناثان ديفيد، الذي يعد أحد الحلول الهجومية، التي وافق عليها جيسوس".

جدير بالذكر أن المهاجم الكندي، يلعب في صفوف الفريق الفرنسي، منذ عام 2020، مسجلًا 58 هدفًا وصانعًا 9 آخرين، خلال 136 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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