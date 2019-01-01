جماهير الهلال تُدشن رابطة تشجيع "القوة الزرقاء"

قرر انشاء رابطة تشجيع جديدة للفريق

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قررت جماهير نادي الهلال السعودي اتخاذ طريق جديد في دعم فريقها قبل انطلاق الموسم الرياضي 2019\2020، والذي يستهله الزعيم بمواجهة مواطنه الأهلي في دور الـ16 بمنافسات دوري أبطال آسيا.

مجلس الجمهور الهلالي قرر انشاء رابطة تشجيع جديدة للفريق، من أجل دعم الفريق بشكل منظم قبل موسمه الجديد على طريقة الألتراس.

وأعتمد مجلس الجمهور الهلالي اسم «القوة الزرقاء»، ليحمل أسم رابطة مشجعي الفريق، والمنتظر أن يتكون من 4 آلاف مشجع.

ومن المنتظر أن تتخذ جماهير القوة الزرقاء من المدرج خلف المرمى الجنوبي في مباريات الهلال «على ملعبه» مقراً لهم وسيرتدي الجميع زيًا أزرق موحدًا.

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الهلال يبدأ الموسم الجديد بمواجه نارية في دوري أبطال آسيا، حيث يحل ضيفاً على الأهلي، يوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس الجاري، على ملعب “الجوهرة المشعة”، في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.