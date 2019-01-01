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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جماهير النصر تنتظر المدير الفني الجديد من 52 يوم

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أكمل العالمي 52 يوماً بلا مدير فني رئيسي يقود فريقه في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تتساءل جماهير نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي عن المدير الفني الجديد للفريق، خاصة عقب رحيل المدير الفني دانيال كارينيو.

وأكمل العالمي 52 يوماً بلا مدير فني رئيسي يقود فريقه في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة النصر كان قد أقالت الأوروجوياني دانيال كارينيو في العاشر من نوفمبر الماضي لسوء نتائج الفريق، وعدم اقتناعها حتى بمستوى ونتائج الفريق في المباريات الثماني التي قادها هذا الموسم في بطولتين وكلفت البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب الفئات السنية في النادي بشكل مؤقت.

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وبحسب التقارير فأن تأخير التعاقد مع مدير فني جديد يأتي لرغبة إدارة النادي في الاتفاق مع جهاز فني كبير إلا أنها تأخرت في حسم الملف.

النصر خاض 11 مباراة تحت قيادة مدربه كارينيو، ثماني منها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حقق فيها ستة انتصارات، تعادل مع الفيحاء، وخسارة من الأهلي، وجمع الفريق معه 19 نقطة من أصل 33 نقطة.

وقاد كارينيو العالمي في 4 مباريات ضمن كأس زايد للأندية الأبطال تفوق على الجزيرة الإماراتي في دور الـ 32 وخسر من مولودية الجزائر الجزائري في دور الـ 16.

على الجانب الآخر، أشرف البرتغالي هيلدر على سبع مباريات جميعها لحساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح مع الفريق في تحقيق 15 نقطة وخسارة ست نقاط، حيث كسب أربع مباريات، وتعادل مرتين.

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