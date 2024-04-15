"جماهير العين غير هلالية وبضاعة فاسدة على مر التاريخ".. رسائل نارية قبل قمة آسيا

الهلال يواجه العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا..

يترقب عشاق الكرة الآسيوية، مواجهة من العيار الثقيل بين العين الإماراتي والهلال السعودي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، مساء الغد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال، وصيف النسخة الماضية، عبر إلى نصف النهائي الآسيوي، بعد فوزه على الاتحاد في ربع النهائي، بنتيجة إجمالي (4-0) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل العين بعد إقصاء النصر بركلات الترجيح، إثر تعادل مثير بنتيجة (4-4).

وتحدث الإعلامي عيسى الجوكم، في رسالة عبر منصة (إكس)، عن المواجهة، قائلًا "قبل مواجهة كلاسيكو الخليج الكبير.. بين الهلال والعين.. الذي يعرفه الجميع أن أغلب جماهير العين هلالية والعكس صحيح، وتعززت هذه المعادلة عندما لعب ياسر القحطاني للعين وعموري للهلال.

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ولكن اكتشفت أن جماهير غير هلالية في السعودية طلعت تموت في العين لدرجة أنها تدافع عن العين أكثر من جماهيره في الإمارات بمجرد إعلان اسماء حكام مباراتي الذهاب والإياب للنصف النهائي الآسيوي."

ورد الإعلامي فهد الدريهم، على رسالة الجوكم، بتغريدة قال فيها "طبيعي يابو عبدالله مثلها مثل من شجع وصفق للفريق الإيراني عندما سجل ركلة جزاء على النصر اهتزّ مدرج استاد الملك فهد رغم أن المبارة في ايران (سبهان والنصر).

الحديث عن الحكام واسيا لن ينتهي، لها بضاعه فاسده على مر التاريخ وانت إعلامي عاصرت ذلك ونتذكر تصريح الامير سلطان بن فهد ومن بعده عن حكام اسيا.. لاجديد ياصديقي".