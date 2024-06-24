جماهير العالمي تفوز .. النصر يتراجع عن "صفقته الهلالية" وإبراهيم المهيدب مظلوم

جماهير النصر تفوز في معركتها ضد الإدارة..

يبدو أن جماهير النصر السعودي، قد حققت فوزًا كبيرًا على مسؤولي ناديهم؛ وذلك بإجبارهم على التراجع عن التعاقد مع اسم هلالي، في الصيف الحالي.

النصر أعلن فوز إبراهيم المهيدب، بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، بعد تزكيته من أعضاء الجمعية العمومية؛ في انتظار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، للعودة إلى منصات التتويج مجددًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، تراجع النصر عن التعاقد مع الإعلامي سلطان الغشيان؛ لتولي منصب "المتحدث الرسمي باسم النادي".

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الصرامي أكد في تصريحات مع "ركلة حرة"، مساء اليوم الإثنين، على أن النصر كان يتفاوض بالفعل مع الغشيان، بل أن الأخير وصل إلى مقر النادي، في الساعات الماضية؛ من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية لتولي المنصب.

ونفى الإعلامي الرياضي أن يكون المهيدب، وراء التفاوض مع الغشيان، مؤكدًا على أن الأعضاء المعينين من صندوق الاستثمارات السعودي، هم من قاموا بذلك.

وكشف سعود الصرامي، عن أن هُناك من سرب الخبر إلى وسائل الإعلام؛ الأمر الذي أدى لثورة كبيرة بين الجماهير النصراوية، التي اعترضت على التعاقد مع سلطان الغشيان، بحجة ميوله للغريم نادي الهلال.

وشدد الصرامي، على أن غضب الجماهير النصراوية، دفع مسؤولي النادي، إلى التراجع عن التوقيع مع الغشيان، لتولي منصب المتحدث الرسمي للنادي، مثلما كان مقررًا.