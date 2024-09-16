"رفضوا الكشف عن التفاصيل" .. جماهير الشرطة تحضر مفاجأة كبرى للنصر!

النصر يواجه الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة..

تستعد جماهير الشرطة العراقي، لتقديم مفاجأة كبرى من مدرجات ملعب المدينة الدولي، قبل مواجهة النصر، في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستعد النصر لمواجهة مضيفه الشرطة العراقي، مساء اليوم، في العاصمة بغداد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في أبطال آسيا للنخبة.

وذكر مراسل قناة الرابعة الرياضية، أن جماهير الشرطة تواجدت في محيط ملعب المدينة، قبل 7 ساعات من انطلاق المباراة، في انتظار فتح بوابات الملعب، ما يؤكد حرصها الشديد على مؤازرة القيثارة في مواجهة النصر.

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وأضاف "مفاجأة جماهير الشرطة، أنه سيتم إعداد (تيفو) ضخم في مدرجات ملعب المدينة، حيث قام 1000 شخص من الأولتراس بحجز مقاعد الصف الثاني، وسيتم رفع تيفو ضخم يعبر عبر عن تاريخ الشرطة ودولة العراق، وسيكون الأكبر في تاريخ النادي، فيما رفض الأولتراس الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ووصلت بعثة النصر إلى بغداد، مساء الأحد، فيما رفض الاتحاد الآسيوي إقامة تدريبات الفريق على ملعب المدينة، الذي سيستضيف المباراة، في ظل زخم المباريات الذي يشهده الملعب، والذي خضع للصيانة مؤخرًا، فيما رفضت النصر خوض تدريباته على ملعب الشعب، ليكتفي بإقامة مران في صالة التدريبات بفندق الإقامة.

وأعلن النصر عن غياب كريستيانو رونالدو، بسبب إصابته بعدوى فيروسية، حيث غاب عن مرافقة بعثة الأصفر في العراق، كما يغيب إيمريك لابورت للإيقاف، وكذلك ماجد قشيش ونواف العقيدي وعبد المجيد الصليهم وسامي النجعي وأيمن يحيى.