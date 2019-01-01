جماهير الزمالك تطالب بتصعيد الناشئين ومشادة مع مرتضى منصور

بعد التعثر أمام سموحة، رد فعل غاضب من الجماهير.

أثار تعادل الزمالك مع سموحة غضب جماهير القلعة البيضاء، وذلك في ظل النتائج السلبية للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

الزمالك تعادل مع سموحة سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبعد انتهاء المباراة، قام عدد من الجماهير الحاضرة في ملعب ستاد القاهرة، بتوجيه هتافات ضد لاعبي الزمالك، حيث قالوا "طلعوا الناشئين".

جماهير الزمالك طالبت الإدارة بالتخلي عن نجوم الفريق، وتصعيد لاعبين ناشين، في ظل عدم رضاها عن المستوى الذي يقدمه لاعبي الفريق.

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وفقد الزمالك 10 نقاط في سباقه بالدوري الممتاز، حيث خسر أمام إنبي وطلائع الجيش، وتعادل مع إف سي مصر وسموحة بالدوري.

مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يتقبل ما بدر من جماهير الفريق الأبيض، حيث دخل في مشادات مع بعض الجماهير الحاضرة، اعتراضًا على الهتافات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر، والذي لعب 7 مباريات فقط، بينما لعب الأبيض 8 مباريات.