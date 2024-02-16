جماهير الأهلي "تهين" ابن النادي بسبب فيجا .. ووليد الفراج يكشف عن مفاجأة

اللاعب كان هدفًا كبيرًا للأهلي في الصيف الماضي..

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تعرض أحد أبناء النادي الأهلي السابقين، لهجومٍ عنيف من جماهير قلعة الراقي؛ بعد مباراة فريقهم أمام الأخدود، مساء يوم الجمعة.

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الأهلي سقط بثلاثة أهداف مقابل اثنين، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد المباراة.. اجتاحت الجماهير الأهلاوية، الحساب الرسمي لابن النادي السابق ومتوسط ميدان الأخدود الحالي عيد المولد، عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"؛ ووجهوا له رسائل قاسية تحمل عبارات عنصرية.

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الهجوم الجماهيري على المولد؛ يأتي لتسببه في إصابة النجم الإسباني جابري فيجا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي لم يستطع إكمال المباراة؛ وسط أنباء عن غيابه لفترة طويلة.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن أن فيجا من المتوقع أن يغيب لمدة شهر تقريبًا؛ بسبب إصابته القوية في الكاحل، خلال مباراة الأخدود.

الفراج أشار عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن النجم الإسباني؛ سيغيب عن مباريات الأهلي أمام الطائي والفتح والتعاون والنصر، وربما ضد الاتفاق أيضًا.

جدير بالذكر أن الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، كان قد أكد على أن جابري فيجا؛ سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أشهر؛ حسب درجة الالتواء في الكاحل، مع إمكانية خضوعه لعملية جراحية.

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