جماهير الأهلي انتقمت منه .. هذا اللاعب يثير الجدل بعد فشل انضمامه للراقي!

جدل كبير بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية

SHAHID

على مدار أسابيع عديدة، حاول النادي الأهلي السعودي، حسم صفقة محلية كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي تعاقد مع 7 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ هم بسام الحريجي وعبد الله العمار وسعد بالعبيد، بالإضافة إلى عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، والمهاجم الدولي المتألق فراس البريكان.

وإلى جانب هذا السباعي.. عملت الإدارة الأهلاوية، على التعاقد مع متعب الحربي، الظهير الأيسر لنادي الشباب؛ بل أنها عرضت مبلغ يصل إلى 70 مليون ريال؛ لحسم الصفقة.

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الحربي أظهر غضبه - بشكل غير مباشر -، في أكثر من مناسبة سابقة، بعد رفض الإدارة الشبابية، التخلي عنه إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي أُغلِق رسميًا، في منتصف ليلة الخميس "7 سبتمبر 2023".

لكن.. بعد إغلاق الميركاتو رسميًا، قام ظهير أيسر الشباب، بمجموعة من التصرفات؛ ربما يهدف من خلالها، إصلاح علاقته مع جماهير الليث ومجلس الإدارة.

متعب الحربي نشر رسالتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، بقلبين أبيض وأسود؛ وهي ألوان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وعلق اللاعب على إحدى الرسالتين؛ قائلًا: "نراكم قريبًا"؛ في إشارة إلى اللعب أمام جماهير الشباب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن ناحيتها.. أعربت جماهير الأهلي، عن غضبها من تصرفات الحربي؛ حيث قال حساب باسم "ToP": "بعد ما وزعت لايكات وتابعت الأهلاويين، وناديك رفض يطلعك.. مسوي عاشق، والله ضحك".

أما "Kld"، ذكر قائلًا: "34 ألف أهلاوي متابعك!.. يالله، دقيقتان وبتشوف متابعينك 9"، بينما أعلن آخرون، بدء إلغاء متابعة اللاعب بالفعل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

SHAHID